В Татарстане на организацию и проведение ежегодного республиканского конкурса «Эколидер» потратят 4 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на организацию и проведение ежегодного республиканского конкурса «Эколидер» выделят 4 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Исполнитель должен оказать услуги с момента заключения контракта и по 25 декабря 2021 года. Необходимо подготовить три варианта проведения интерактивных мероприятий, изготовить дипломы для победителей, персонифицированные приглашения на церемонию подведения итогов конкурса, памятный приз (кубок, статуэтку) для абсолютного победителя и т. д.

От исполнителя также требуется обеспечить выполнение актуальных на момент проведения конкурса «ковидных» требований и мер, установленных Роспотребнадзором.

Заказчиком выступает Министерство экологии и природных ресурсов РТ. Средства выделены из республиканского бюджета. Подать заявку на участие в тендере можно до 13 августа.

В конкурсе принимают участие органы местного самоуправления Татарстана, представители образовательных учреждений, общественные объединения, предприятия и организации. В 2019 году «Реальное время» заняло 3-е место в номинации «Лучший материал электронных СМИ».



Татьяна Демина