«Реальное время» в тройке победителей по результатам республиканского конкурса «Эколидер»

В КРК «Пирамида» состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного республиканского конкурса «Эколидер», проводимого Министерством экологии и природных ресурсов РТ.

Интернет-газета «Реальное время» заняла третье место в номинации «Лучший материал электронных СМИ».



В торжественной церемонии награждения приняли участие председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков и многие другие.



Республиканский конкурс «Эколидер» проходит уже в 16-й раз. В конкурсе принимают участие предприятия и организации всех отраслей промышленности, агропромышленного и жилищно-коммунального комплексов, общественные организации и объединения, органы местного самоуправления муниципальных образований, образовательные учреждения, осуществляющие деятельность на территории Татарстана.