Аналитики рассказали, какими товарами, связанными с Олимпийскими играм, интересуются жители Казани

Перед открытием XXXII Летней Олимпиады в Токио россияне, в том числе и жители Казани, стали активно интересоваться товарами связанными с этим событием. В частности, оказались востребованы вещи, имеющие отношение к Играм, проходившим в Москве (1980 год) и Сочи (2014-й).

На маркетплейсе можно найти карту Москвы с указанием мест проведения Олимпиады 1980-го. Товар относят к произведению искусства и предлагают купить более чем за 50 тыс. рублей. Чуть дешевле обойдется покупка винтажных плакатов, посвященным Играм в столице. Их продавцы оценивают от 29 до 48 тыс. рублей, в зависимости от размера.

Среди прочих товаров с символикой Олимпиады-80 предлагаются керамические антикварные вазы стоимостью от 3 тыс. рублей, олимпийский мишка в гжельской росписи (4,6 тыс. рублей), коллекционный значок с эмблемой велоспорта (249 рублей) и т. п.

На маркеплейсе можно найти и сувениры зимних Игр в Сочи: подушку с Леопардом — символом мероприятия, коллекционную олимпийскую монету номиналом 25 рублей. Оба товара оцениваются почти в 600 рублей. Среди прочих олимпийский товаров можно встретить тематические марки, сообщили аналитики Ozon (исследование есть в распоряжении «Реального времени»).

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Талисманами российской сборной стали Мишка-неваляшка и Шапко-кот.



Татьяна Демина