Власти Казани выделят 2,5 млн рублей на демонтаж и перемещение самовольно установленных объектов
Власти Казани потратят на демонтаж и перемещение самовольно установленных в Вахитовском и Приволжском районах объектов и на их последующие хранение 2,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Заказчиком выступает администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани. Деньги выделены из муниципального бюджета.
Исполнителю необходимо демонтировать и переместить шесть блокираторов (столбов) и 75 гаражей по 20 кв. метров. Хранить их он должен 3 месяца.
Подать заявку на участи в тендере можно до 30 июля. Аукцион проведут 2 августа. Выполнить работы необходимо с момента заключения контракта по 31 декабря 2021 года.
Напомним, в Казани демонтируют более 20 самовольно установленных торговых объектов, павильонов, автофургонов и автолавок.
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