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Власти Казани выделят 2,5 млн рублей на демонтаж и перемещение самовольно установленных объектов

22:37, 22.07.2021
Власти Казани выделят 2,5 млн рублей на демонтаж и перемещение самовольно установленных объектов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Казани потратят на демонтаж и перемещение самовольно установленных в Вахитовском и Приволжском районах объектов и на их последующие хранение 2,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Заказчиком выступает администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани. Деньги выделены из муниципального бюджета.

Исполнителю необходимо демонтировать и переместить шесть блокираторов (столбов) и 75 гаражей по 20 кв. метров. Хранить их он должен 3 месяца.

Подать заявку на участи в тендере можно до 30 июля. Аукцион проведут 2 августа. Выполнить работы необходимо с момента заключения контракта по 31 декабря 2021 года.

Напомним, в Казани демонтируют более 20 самовольно установленных торговых объектов, павильонов, автофургонов и автолавок.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
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