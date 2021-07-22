Минниханов на МАКС-2021 обсудил возможность проведения в Казани конференции по электронной коммерции

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов на площадке международного авиационно-космического салона МАКС-2021 обсудил возможность проведения в 2021 году в Казани конференции по электронной коммерции и интегрированным услугам. Этот вопрос он поставил на встрече с руководством группы-компаний «Волга-Днепр».

Потенциальными участниками конференции могут стать перевозчики по всем видам транспорта, импортеры и экспортеры. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

На МАКС-2021 Минниханов также ознакомился с самолетом ЛМС-901 «Байкал». Он должен заменить морально и технически устаревшие самолеты Ан-2.



Татарстан на МАКС-21 представляют 18 организаций. Это ООО УК «Турпар Аэро Групп», АО «Завод Элекон», ООО «Казанский агрегатный завод», ФГБОУ «КНИТУ-КАИ», Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев», АО «КМПО», АО «Казанский вертолетный завод» и другие.

Татьяна Демина