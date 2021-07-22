В Казани на несколько ночей перекроют движение на временном развороте по Оренбургскому тракту

В Казани на несколько ночей перекроют движение на временном развороте по Оренбургскому тракту напротив гипермаркета стройматериалов в здании №174. Это вызвано производственной необходимостью, на участке ведется строительство разворотного узла.

Ограничение будет действовать в следующие временные промежутки, сообщается на сайте мэрии Казани:

с 23.00 22 июля до 5.00 23 июля;

с 23.00 23 июля до 5.00 24 июля;

с 23.00 24 июля до 5.00 25 июля.

Напомним, в Казани с 20 июля временно ограничено движение на участке улицы Университетской. Там до 20 августа проводится ремонт фасада здания №10а.



Татьяна Демина