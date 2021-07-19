В Казани временно ограничат движение на участке улицы Университетской

В Казани с 20 июля временно ограничат движение на участке улицы Университетской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

На ул. Университетской будет проводиться ремонт фасада здания №10а до 20 августа.

фото: Максим Платонов

В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Журналистов. Это связано с работами по прокладке трассы водопровода. С 19 июля закрыли проезд по улице Журналистов возле здания №54. Ограничение продолжит действовать по 26 августа.

Алексей Нечаев