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Лукашенко подписал декрет о передаче части президентских полномочий правительству Белоруссии

18:34, 22.07.2021
Лукашенко подписал декрет о передаче части президентских полномочий правительству Белоруссии
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет №4 о передаче части президентских полномочий по приватизации государственной собственности правительству страны и местным органам власти. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Документом Лукашенко внес изменения в декрет №3 от 20 марта 1998 года «О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь». Его полномочия как президента по согласованию выпуска дополнительных акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, переданы правительству страны.

В мае Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», предусматривающий в случае гибели главы государства вследствие насильственных действий передачу его полномочий Совету безопасности.

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