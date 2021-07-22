Лукашенко подписал декрет о передаче части президентских полномочий правительству Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет №4 о передаче части президентских полномочий по приватизации государственной собственности правительству страны и местным органам власти. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Документом Лукашенко внес изменения в декрет №3 от 20 марта 1998 года «О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь». Его полномочия как президента по согласованию выпуска дополнительных акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, переданы правительству страны.

В мае Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», предусматривающий в случае гибели главы государства вследствие насильственных действий передачу его полномочий Совету безопасности.

