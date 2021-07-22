В Казани установят мемориальную доску в честь татарского поэта Дульфата Маликова

В Казани установят мемориальную доску в честь татарского поэта, заслуженного деятеля искусств РТ Дульфата Маликова. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Мемориальную доску установят на фасаде дома №7 по улице Татарстан — там жил Маликов. На ней будет написано: «В этом доме в 1981—2000 гг. жил выдающийся татарский поэт Зульфат (Дульфат Гусманович Маликов)». Текст сделают на русском и татарском языках.

Несколько дней назад сообщалось, что в Казани появится мемориальная доска в честь лауреата Государственной премии СССР, главного инженера Казанского электротехнического завода (1967—1993 гг.), участника Великой Отечественной войны Равиля Гильфанова.

Алексей Нечаев