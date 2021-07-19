В Казани установят мемориальную доску в честь главного инженера КЭТЗ Равиля Гильфанова

В Казани появится мемориальная доска в честь лауреата Государственной премии СССР, главного инженера Казанского электротехнического завода (1967—1993 гг.), участника Великой Отечественной войны Равиля Гильфанова. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Увековечить память Гильфанова планируют на фасаде здания по улице Островского, 1/6. В этом доме он жил с 1969 по 2019 год.

С предложением установить мемориальную доску выступили Министерство культуры Татарстана и Казанский электротехнический завод. Надпись разместят на русском и татарском языках.

В июне в 18-й городской клинической больнице в Казани состоялось открытие мемориальной доски, посвященной бывшему министру здравоохранения Татарстана, заслуженному врачу РФ и РТ Камилю Зыятдинову.



Татьяна Демина