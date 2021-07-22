В Казани у старшего помощника капитана дальнего плавания со счетов украли 20 миллионов рублей

Старший помощник капитана на грузовых морских судах дальнего плавания обратился в полицию Казани и заявил, что с его расчетных счетов похищены все деньги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что мужчина пришел в банк за выпиской, а сотрудница финансовой организации сообщила ему, что около месяца назад потерпевший якобы закрыл все счета и обналичил денежные средства.

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На самом деле в банк приходил другой мужчина, выяснили полицейские. Он оставил заявление о закрытии счетов и снятии денег. Спустя два дня сотрудники банка выдали ему более 264 тыс. долларов.

Подозреваемый взят под стражу. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Почти 30 жителей Татарстана ежедневно становятся жертвами краж средств с банковских счетов и дистанционных мошенничеств с использованием телефонной связи и интернета. Ущерб от подобных преступлений в среднем составляет около 20 млн рублей в неделю, то есть 1 млрд 40 млн рублей в год. Об этом сообщили на итоговой коллегии МВД Татарстана в январе.



Алексей Нечаев