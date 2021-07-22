Рубль стал одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака»

Фото: Максим Платонов

Рубль занял предпоследнее место в рейтинге самых недооцененных мировых валют, следует из опубликованного журналом The Economist «индекса бигмака».

Российская валюта недооценена на 59,9%, так как один «Биг Мак» в России стоит 169 рублей, а не $5,65, как в США. Справедливый обменный курс рубля должен составлять 29,91 руб. за доллар, говорится в материале. Сейчас курс одного доллара — порядка 74 рублей.

В число переоцененных валют попали венесуэльский боливар (переоценен на 47,7%), швейцарский франк (на 24,7%), а также норвежская крона (11,5%).

«Индекс бигмака» основан на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах, только вместо корзины берется один стандартный бургер.

В декабре прошлого года директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что у российской валюты есть потенциал для укрепления до уровня 65—66 рублей за доллар.



Алексей Нечаев