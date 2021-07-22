Под Казанью произошло ДТП — на трассе грузовик сбил мужчину, который вышел из автомобиля

Фото: пресс-служба МВД по РТ

На 829-м км автодороги Москва — Уфа М-7 «Волга» водитель автомобиля МАЗ с прицепом-цистерной сбил 31-летнего жителя Пестречинского района — мужчина умер на месте. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Отмечается, что легковой автомобиль Lada Granta остановился в неположенном месте — водитель вышел из салона авто. В этот момент водитель грузовой машины не успел заметить авто — он снес легковушку и наехал на мужчину. По предварительным данным, водитель большегруза не соблюдал безопасную скорость. Погибший не включил аварийную сигнализацию и не выставил знак аварийной остановки.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Водитель грузовика — житель Алексеевского района 1966 года рождения — он имеет водительский стаж 36 лет. В течение двух лет к административной ответственности за нарушение ПДД в РТ привлекался 2 раза.

Водительский стаж погибшего составляет 11 лет, в течение двух лет к административной ответственности за нарушение ПДД в РТ привлекался 17 раз.

Несколько дней назад столкнулись автомобили Renault Sandero и Citroen Xsara Picasso на трассе М-7 в Татарстане. Сообщалось о пяти пострадавших. На место аварии выезжал заместитель прокурора Кировского района Казани Максим Жолобов.

Алексей Нечаев