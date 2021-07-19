В аварии на трассе М-7 в Татарстане пострадали пять человек — на место ДТП выехала прокуратура

Фото: прокуратура РТ

При столкновении автомобиля Renault Sandero и Citroen Xsara Picasso на трассе М-7 в Татарстане пострадали пять человек. На место аварии выехал заместитель прокурора Кировского района Казани Максим Жолобов. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщили в прокуратуре РТ.

Водитель автомобиля Renault, пассажир и ребенок с полученными травмами госпитализированы. Пассажир Citroen и малолетний ребенок также доставлены в больницу, водитель машины не пострадал.

Фото: прокуратура РТ

Полуторогодовалый ребенок из машины Renault Sandero погиб на месте происшествия. «Реальное время» обратилось за информацией о состоянии пострадавших в Министерство здравоохранения Татарстана.



Фото: прокуратура РТ

Татьяна Демина