Комитет Госдумы по спорту дал рекомендации Минспорту по развитию футбола в России

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин направил Министерству спорта России рекомендации по развитию футбола в стране.

В основе документа — изменение стратегии и использование мирового опыта. По словам Пайкина, для развития футбола в стране следует уделить особое внимание детско-юношескому спорту и подготовке тренерских кадров.

В качестве примера чиновник привел опыт Франции, Бельгии и Китая. Китайцы, в частности, за последние годы переподготовили более 230 тысяч учителей физкультуры.

«Мировой опыт показывает, что основной акцент следует делать на доступности занятий футболом для всех слоев населения, наличие в регионах современной материально-технической базы для проведения тренировок и соревнований и подготовке тренерского состава», — отметил Пайкин.

Председатель Комитета Госдумы по спорту также считает, что должны быть прописаны четкие принципы, на основе которых будет собираться национальная сборная. Это позволит, по его словам, усилить селекцию талантливых футболистов в стране.

Напомним, ранее сообщалось о возможном реформировании российского футбола. Подробнее о готовящихся изменениях читайте в материале «Реального времени».