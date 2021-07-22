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Происшествия

В Казани восстановили движение троллейбуса №13

11:03, 22.07.2021
В Казани восстановили движение троллейбуса №13
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани восстановили движение троллейбуса №13. Об этом сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Движение восстановили в 10.53. Транспорт задержался на два часа из-за обрыва провода. Контактную сеть повредил КАМАЗ.

На прошлой неделе из-за обрыва высоковольтных проводов на перекрестке улиц Фучика и Закиева задержалось движение троллейбусов по маршрутам №5, 9, 12 и 3 почти на два часа.

ПроисшествияБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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