В Казани восстановили движение троллейбуса №13
В Казани восстановили движение троллейбуса №13. Об этом сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».
Движение восстановили в 10.53. Транспорт задержался на два часа из-за обрыва провода. Контактную сеть повредил КАМАЗ.
На прошлой неделе из-за обрыва высоковольтных проводов на перекрестке улиц Фучика и Закиева задержалось движение троллейбусов по маршрутам №5, 9, 12 и 3 почти на два часа.
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