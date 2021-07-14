В Казани из-за обрыва высоковольтных проводов почти на два часа задержались троллейбусы

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани сегодня днем на перекрестке улиц Фучика и Закиева произошел обрыв высоковольтных проводов. Они упали на контактную сеть троллейбусов, сообщили в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

С 14.42 задерживались троллейбусы по маршрутам №5, 9, 12 и 3. Движение транспорта восстановили в 16.29. Задержка составила 1 час 47 минут.

Фото: kzn.ru

Вчера в столице Татарстана остановилось движение троллейбуса №7 на перекрестке улиц Бурхана Шахиди — Рустема Яхина. Это произошло из-за столкновения автомобилей на перекрестке.

