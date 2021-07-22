Курс доллара упал ниже 74 рублей, евро — ниже 87 рублей
В ходе торгов на Мосбирже доллар упал ниже 74 рублей, об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным на 7.45 мск курс доллара составлял 73,66 рубля.
Курс евро в ходе торгов тоже понизился и стал ниже 87 рублей, на 7.45 он составлял 86,84 рубля.
Курс доллара на торгах утром 8 июля превысил отметку в 75 рублей впервые с начала мая. Тогда же курс евро поднялся до 89 рублей.
Маргарита ГоловатенкоЭкономикаФинансы
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым