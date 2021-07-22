Новости экономики

11:35 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Курс доллара упал ниже 74 рублей, евро — ниже 87 рублей

10:50, 22.07.2021
Курс доллара упал ниже 74 рублей, евро — ниже 87 рублей
Фото: pixabay.com

В ходе торгов на Мосбирже доллар упал ниже 74 рублей, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 7.45 мск курс доллара составлял 73,66 рубля.

Курс евро в ходе торгов тоже понизился и стал ниже 87 рублей, на 7.45 он составлял 86,84 рубля.

Фото: pixabay.com

Курс доллара на торгах утром 8 июля превысил отметку в 75 рублей впервые с начала мая. Тогда же курс евро поднялся до 89 рублей.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок