Новости экономики

16:56 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

На Мосбирже курс евро поднялся до 89 рублей

15:22, 08.07.2021
На Мосбирже курс евро поднялся до 89 рублей
Фото: pixabay.com

Официальный курс евро к рублю на пятницу вырос до 89 рублей, следует из данных Московской биржи на 15.22.

Курс доллара на торгах утром в четверг, 8 июля, превысил отметку в 75 рублей впервые с начала мая.

ЭкономикаФинансыОбщество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок