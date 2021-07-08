На Мосбирже курс евро поднялся до 89 рублей
Официальный курс евро к рублю на пятницу вырос до 89 рублей, следует из данных Московской биржи на 15.22.
Курс доллара на торгах утром в четверг, 8 июля, превысил отметку в 75 рублей впервые с начала мая.
Официальный курс евро к рублю на пятницу вырос до 89 рублей, следует из данных Московской биржи на 15.22.
Курс доллара на торгах утром в четверг, 8 июля, превысил отметку в 75 рублей впервые с начала мая.
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