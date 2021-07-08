Доллар поднялся на торгах выше 75 рублей впервые с мая

Курс доллара на торгах утром в четверг, 8 июля, превысил отметку в 75 рублей впервые с начала мая, следует из данных Московской биржи.



По данным биржи на 10.39, курс доллара достиг 75,16 рубля. Евро вырос на 46 копеек, до 88,55 рубля.

Аналитики связывают ослабление рубля с падением валют развивающихся стран, а еще с комментариями ФРС и дешевеющей нефтью, что не добавляет оптимизма инвесторам.

«Риски сокращения поддержки рынка долларовой ликвидностью через выкуп облигаций повышают спрос на защитные активы», — отметил аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин, его слова приводит «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

6 июня курс доллара на Московской бирже поднялся выше 74 рублей. В последний раз доллар находился на отметке выше 74 рублей 17 мая.

Маргарита Головатенко