Сегодня в Татарстане ожидается дождь, сильный ветер и до +30 градусов

В четверг, 22 июля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдет дождь, местами сильный. В отдельных районах прогнозируются гроза, град.

Ветер северный, северо-западный умеренный. Днем местами порывы могут достигать до 15-20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +20..+25 ˚С, на востоке до +30 ˚С. В Казани синоптики прогнозируют от +22 до +24 градусов, в Набережных Челнах — от +25 °С до +27°С.



В Гидрометцентре РТ сообщили, что на этой неделе в Татарстане сохранится неустойчивая погода, ожидаются грозы, дожди, сильный ветер и жара до +34 градусов. Однако уже к пятнице в республике температура воздуха понизится.



Татьяна Демина