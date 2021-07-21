Путин и Меркель обсудили договоренности ФРГ и США по «Северному потоку — 2»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Политики обсудили «Северный поток — 2», в том числе договоренности ФРГ и США по трубопроводу.

Российский лидер обратил внимание на последовательную приверженность Германии реализации «Северного потока — 2», сообщили в Кремле. В разговоре с Меркель он также обсудил возможность продления соглашения о транспортировке газа через Украину после 2024 года.

Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер рассказала, что Меркель и Путин обсудили минские соглашения по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, транзит газа через Украину, а также вопросы взаимоотношений России и Германии, пишет ТАСС.

Неделей ранее президент России заверил, что государство полностью выполнит обязательства по контракту на поставки газа через Украину. По словам Путина, этот вопрос не должен увязываться с проблемой Донбасса или «Северного потока — 2».

Татьяна Демина