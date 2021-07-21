В Татарстане количество безработных сократилось до 18,8 тыс. человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за неделю количество безработных граждан сократилось на 404. По состоянию на 21 июля в республике в органах службы занятости зарегистрированы 18 832 нетрудоустроенных человека.

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,93% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Снижение числа безработных зафиксировано в большинстве моногородов республики. В Нижнекамске их насчитывается 957, в Елабуге — 392, в Чистополе — 221, в Камских Полянах — 156. Увеличилось количество нетрудоустроенных граждан в Набережных Челнах (+22), Зеленодольске (+9) и Менделеевске (+2).

На сегодняшний день в органах службы занятости татарстанцам предлагается 54 716 вакансий, 2 790 из которых работодатели представили за последнюю неделю. Коэффициент напряженности на татарстанском рынке труда на 21 июля условно составил 0,34 чел. на одну вакансию.

Напомним, замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова выразила мнение, что государство не должно поддерживать жизненный уровень человека, не желающего работать. «Система мер поддержки должна быть направлена на тех, кто потерял работу в силу тех или иных причин. Не должно пособие по безработице быть социальной выплатой как таковой», — заявила она.



Татьяна Демина