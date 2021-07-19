Замминистра труда Татарстана предложила лишать пособий хронических безработных

Замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова в ходе дискуссии экспертного клуба «Волга» выразила мнение, что государство не должно поддерживать жизненный уровень человека, не желающего работать.



По ее словам, в Татарстане в базе вакансий порядка 60 тысяч вакансий. В то же время в республике есть безработные, которые могут не работать, отказаться от вакансии и получать минимальное пособие в полторы тысячи рублей.

«Система мер поддержки должна быть направлена на тех, кто потерял работу в силу тех или иных причин. Не должно пособие по безработице быть социальной выплатой как таковой», — приводят слова Тазетдиновой «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru

Замминистра труда предложила усовершенствовать законодательство. Гражданам, по ее словам, необходимо «продемонстрировать готовность к самостоятельным действиям для получения мер государственной поддержки.

В Татарстане уровень официально регистрируемой безработицы на конец мая 2021 года составил 1,06%. Для сравнения: в конце прошлого года это показатель достигал 1,9%.

По данным Минтруда республики, по состоянию на 14 июля в органах службы занятости зарегистрировано 19 236 нетрудоустроенных татарстанцев. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,95% от численности рабочей силы.

Маргарита Головатенко