Пенсионный фонд России одобрил заявления на «школьные» выплаты на 14,2 млн детей

Фото: Максим Платонов (архив)

Пенсионный фонд России одобрил свыше 10 млн заявлений на получение выплат на детей школьного возраста. Они затрагивают 14,2 млн детей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.

Всего на получение «школьной» выплаты подано уже более 11 млн заявлений на 15,5 млн школьников. 99% обращений направлены в электронном виде.

Напомним, что татарстанцы подали порядка 270 тысяч заявлений на получение 10 тысяч рублей к новому учебному году. Первые выплаты семьи получат уже 16 августа.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Прием заявлений на единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста — от 6 до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, которые имеют ограничения по здоровью и продолжают учиться в школе, стартовал 15 июля.

Татьяна Демина