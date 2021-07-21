Пенсионный фонд России одобрил заявления на «школьные» выплаты на 14,2 млн детей
Пенсионный фонд России одобрил свыше 10 млн заявлений на получение выплат на детей школьного возраста. Они затрагивают 14,2 млн детей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.
Всего на получение «школьной» выплаты подано уже более 11 млн заявлений на 15,5 млн школьников. 99% обращений направлены в электронном виде.
Напомним, что татарстанцы подали порядка 270 тысяч заявлений на получение 10 тысяч рублей к новому учебному году. Первые выплаты семьи получат уже 16 августа.
Прием заявлений на единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста — от 6 до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, которые имеют ограничения по здоровью и продолжают учиться в школе, стартовал 15 июля.
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