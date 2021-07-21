Жители Татарстана подали около 270 тысяч заявлений на получение 10 тысяч рублей к новому учебному году

Татарстанцы подали порядка 270 тысяч заявлений на получение 10 тысяч рублей к новому учебному году — выплата положена детям и подросткам от 6 до 18 лет и обучающимся по школьной программе лицам от 18 до 23 лет с ограниченными возможностями здоровья, сообщает мэрия Казани.



Ранее большинство семей получили уведомления с портала госуслуг о готовности заявления. Для оформления средств родителям нужно проверить актуальность информации, при необходимости изменить сведения и отправить заявление в Пенсионный фонд.

На вынесение решения по заявлениям родителей отводится до 5 рабочих дней. В это время ведомства проверяют информацию и запрашивают межведомственную информацию, чтобы оценить право на выплату.

Как подчеркнули в ПФР по РТ, поскольку это единовременная мера поддержки, она поступит не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Постановление о порядке и условиях предоставления единовременных выплат по 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста до 1 сентября 2021 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Первые выплаты семьи получат уже 16 августа. Таким образом, у родителей будет время собрать детей в школу, отметили в Кабмине.

Прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста — от 6 до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, которые имеют ограничения по здоровью и продолжают учиться в школе, стартовал 15 июля.

Маргарита Головатенко