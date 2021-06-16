В Крыму предлагают ужесточить антиковидные ограничительные меры — в Нижегородской области уже усилили

Фото: Максим Платонов

Глава Управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская заявила, что необходимо ввести запрет работы общепита ночью, массовых мероприятий, выпускных вечеров и деятельности детских развлекательных центров. Об этом сообщает «РИА Новости».

Она отметила, что с марта этого года заболеваемость COVID-19 значительно увеличилась.

«Темп прироста заболеваемости — 0,28 — самый плохой показатель с конца февраля 2021 года», — добавила Пеньковская.

Контроль за исполнением указа «О введении режима повышенной готовности» усиливают в Нижегородской области, а также вводят новые ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Работодатели должны будут перевести 30% сотрудников на дистанционную работу с 21 июня по 21 июля. Командировки за пределы региона запрещены без сертификата о прививке или справки о наличии антител к коронавирусу. Также ограничивается доступ на массовые мероприятия и вводятся другие ограничения.

Напомним, кафе и ресторанам в Татарстане разрешили возобновить работу ночью при условии, что весь персонал будет привит от COVID-19. Заведениям общепита необходимо будет предоставить сертификат вакцинации, после того как сотрудники привьются двумя дозами, и справки на сотрудников с медотводом.

Алексей Нечаев