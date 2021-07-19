Индийский штамм коронавируса поменял стратегию лечения болезни

Дельта-штамм, вакцинация при антителах и борьба с финансовыми пирамидами — итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Ринат Назметдинов

Некоторые многопрофильные больницы Татарстана вновь принимают только пациентов с коронавирусом. Причина — ухудшение эпидемиологической ситуации из-за появления нового штамма коронавируса. Как можно побороть вирус вакцинацией, чем опасен дельта-штамм и делать ли вакцину обладателям антител, а также о других ключевых событиях недели — в нашем обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале «Новый век».

«Индийский штамм ковида не признает возрастных ограничений»

Все больше молодых людей болеют тяжелой формой ковида. Течение своей болезни они выкладывают на всеобщее обозрение в социальные сети. В такой откровенности положительный момент отмечает ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

— Люди, наконец, начинают понимать, что индийский штамм ковида уже не признает никаких возрастных ограничений. Болеют очень тяжело и, к сожалению, умирают и молодые, и старые. На этой неделе жертвой эпидемии стал солист хора Турецкого Борис Горячев. Ему было всего 49 лет, у него остались жена и двухлетняя дочь. Третья волна эпидемии ставит перед нами еще больше вопросов, чем обе предыдущие, — сказал в программе «7 дней» Ильшат Аминов.

События лета 2021 года напоминают то, что происходило год назад. Снова больницы переполнены больными ковидом. Новый индийский штамм, самый тяжелый из известных разновидностей коронавируса, поменял стратегию лечения болезни.

Многопрофильная больница Челнов вновь принимает только больных коронавирусом

Пятая многопрофильная больница Набережных Челнов с 26 июня вновь принимает лишь больных коронавирусом. Закрыты плановые отделения: здесь снова госпиталь для заболевших ковидом. У большинства пациентов болезнь протекает быстро. Возраст большинства из них — до 60 лет. И еще одно наблюдение, которое бросается в глаза: среди тяжелых пациентов нет привитых. За неполный месяц здесь видели лишь шесть человек, успевших получить первый компонент вакцины.

Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 — все тот же коронавирус, который стал более коварным. После проникновения в клетку он не растворяет ее, а, размножаясь и находясь под защитой клеточной мембраны, «роет» ходы в соседние клетки. Процесс идет незаметно для антител, и когда миллионы точных и неточных копий вируса разрывают мембрану, начинается небывалых масштабов воспаление.

Перед антителами встает целая армия, которой подчас просто нечего противопоставить — антител катастрофически не хватает. В то же время вакцины дают хороший уровень антител к S белку. Если их достаточно, то можно надеяться, что организм не пустит вирус внутрь.

Пятая многопрофильная больница Набережных Челнов с 26 июня вновь принимает лишь больных коронавирусом. Фото tatar-inform.ru

Самый популярный вопрос — какой должен быть титр, чтобы вакцинироваться. Референсных значений антител в условиях мутирования штамма и изменения клинической картины сейчас нет. Единственный правильный показатель — время. Прошло 6 месяцев и более после болезни — прививаться необходимо незамедлительно. Вне зависимости от наличия антител. Среди противопоказаний для любой вакцинации — тяжелые аллергические реакции, хронические заболевания в острой стадии.

Почему современные жертвы «пирамиды» не заявляют на мошенников?

Банк России в работе двух тысяч организаций по всей стране усмотрел признаки незаконной финансовой деятельности. 50 из них работают в Татарстане. На прошлой неделе республику захлестнули новости о крушении финансовых пирамид. Лопнувший трейд «Антарес» предлагал клиентам инвестировать деньги в различные программы иностранных фирм.

Также в отношении «Финико» возбуждено дело о незаконной банковской деятельности. Что интересно, ни в прокуратуру, ни в МВД республики на момент съемки материала не поступило ни одного заявления от потерпевших. Между тем, за последние полтора года в МВД Татарстана открыто и расследуется восемь уголовных дел по финансовым пирамидам.

Арман Костанян рассказал корреспондентам программы «7 дней» об участии в финансовой пирамиде. Его главная рекомендация — вкладывать столько денег, сколько не жалко потерять. Он в течение полугода делал небольшие ставки с надеждой выиграть по-крупному. «Антарес Трейд» схлопнулся, когда Арман ждал дивиденды в полмиллиона. Многие участники «пирамиды» закладывали квартиры, брали кредиты и влезали в миллионные долги.

В отношении «Финико» возбуждено дело о незаконной банковской деятельности. Фото: finikoru.com

Жадность губит вкладчиков, которые ждут, что сорвут куш, а вместо этого — мыльный пузырь пирамиды лопается и деньги исчезают вместе с организаторами.

— Они уверяют своих вкладчиков, что это гарантированный доход, что они будут инвестироваться. Люди верят и думают, что деньги будут инвестироваться. Они просто принимают деньги. Они убеждают вступить в «пирамиду» в социальных сетях, а это и есть элемент мошенничества, — отметил Рамиль Хасанов, начальник отдела следственной части ГСУ МВД РТ.

От одной из «пирамид» — компании «Финико» — выплаты уже приостановлены, но заявлений от потерпевших пока нет. И даже если они появятся, доказать виновность будет непросто. На странице их сайта — первая манящая запись: «Автоматическая система генерации прибыли». Это о торгах на криптовалюте.

— Данные компании предлагают очень высокий доход, работают по принципу сетевого маркетинга. На сайте нет контактов. И самое главное — отсутствует лицензия Банка России, — обратила внимание Нурания Хайруллина, заместитель управляющего Отделением Банка России — Национальным банком по РТ.

В пользовательском соглашении с «Финико» нет обещаний. Организаторы полностью сняли с себя ответственность. К сожалению, многие татарстанцы рады обманываться и во второй, и в третий раз. Мунавар Самадова из Бавлов, которая не так давно получила свой пятый срок за мошенничество, умудрялась, выйдя из колонии, привлекать в новые махинации старых жертв. Действовала по той же схеме — сначала обещала проценты, потом квартиры. В итоге, миллионные вклады для сотни людей обернулись пустышкой. Сейчас женщине 68 лет, и она в СИЗО ожидает апелляции.

Между тем, охота на «пирамидчиков» ведется постоянно. Около 200 финансовых пирамид закрывают в год по всей стране.

Подробнее об этих темах, а также о подготовке к избирательной кампании в Татарстане, интервью с первым президентом Татарстана, Государственным советником республики Минтимером Шаймиевым к открытию Собора Казанской Иконы Божией Матери и народном празднике крещенных татар Питрау в деревне Зюри Мамадышского района можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир телеканала ТНВ 19 июля, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.