«Милуоки» впервые за 50 лет стал чемпионом НБА, обыграв в финале «Финикс»

«Милуоки Бакс» обыграли «Финикс Санс» (105:98) в шестом матче серии финала Национальной баскетбольной лиги (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал Яннис Адетокунбо. Лидер «Милуоки» набрал 50 очков и сделал 14 подборов. Также он признан MVP финала плей-офф сезона-2020/21.

Эта победа стала для «Бакс» четвертой в финальной серии. «Милуоки» впервые за 50 лет стал чемпионом НБА. Ранее клуб побеждал в лиге в 1971 году.

Отметим, что по ходу финальной серии «Финикс» вели со счетом 2:0, но позже потерпели четыре поражения подряд.

