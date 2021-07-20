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В Казани рядом с домами горели сараи

19:25, 20.07.2021

В Казани на улице Тунакова загорелись сараи. Видео с места происшествия опубликовали в telegram-канале «Еду в Татарстан».

На кадрах можно увидеть открытое горение и дым. Пожар происходил рядом с детской площадкой и жилыми домами. «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, что пожар потушен.

В июне в Казани произошло возгорание на улице Можайского, возле дома 19, — горели ветки деревьев.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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