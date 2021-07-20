В «Рубине» отреагировали на обвинения украинского журналиста о вымогательстве зарплаты у игроков

В «Рубине» отреагировали на заявление украинского журналиста Игоря Бурбаша о том, что в казанской команде футболистам приходится делиться зарплатой с руководством клуба.

По словам спортивного директора казанцев Олега Яровинского, комментарии по поводу подобного заявления украинской стороны излишни, потому что оно не имеет под собой реального основания.

«Обычная практика в казанском «Рубине» — это отдавать 90% зарплаты игрокам, а остальное — налоги. Глупо комментировать такие вещи, когда на дворе XXI век. Просто смешно на это реагировать», — сказал Яровинский.

При этом функционер «Рубина» заявил, что клуб отказался от подписания контракта с нападающим Эриком Рамиресом по ряду причин. По некоторым данным, футболист не смог пройти медосмотр перед подписанием соглашения.

«Казанский клуб отказался от этого перехода по ряду причин, которые никак не связаны с тем, о чем пишут украинские журналисты. Это глупость. В свою очередь, можем пожелать Рамиресу только удачи в украинской команде», — сказал Яровинский.

Также в ответ на заявление Бурбаша пресс-служба казанского клуба опубликовала шутливый пост в Тwitter.

Рамирес — лучший бомбардир прошедшего чемпионата Словакии. Выступая за «ДАК 1904», он сыграл за сезон 30 матчей, в которых забил 16 голов.



Ранее сообщалось, что «Рубин» готов выкупить эквадорца за 3 миллиона евро.