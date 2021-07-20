В «Рубине» отреагировали на обвинения украинского журналиста о вымогательстве зарплаты у игроков
В «Рубине» отреагировали на заявление украинского журналиста Игоря Бурбаша о том, что в казанской команде футболистам приходится делиться зарплатой с руководством клуба.
По словам спортивного директора казанцев Олега Яровинского, комментарии по поводу подобного заявления украинской стороны излишни, потому что оно не имеет под собой реального основания.
«Обычная практика в казанском «Рубине» — это отдавать 90% зарплаты игрокам, а остальное — налоги. Глупо комментировать такие вещи, когда на дворе XXI век. Просто смешно на это реагировать», — сказал Яровинский.
При этом функционер «Рубина» заявил, что клуб отказался от подписания контракта с нападающим Эриком Рамиресом по ряду причин. По некоторым данным, футболист не смог пройти медосмотр перед подписанием соглашения.
«Казанский клуб отказался от этого перехода по ряду причин, которые никак не связаны с тем, о чем пишут украинские журналисты. Это глупость. В свою очередь, можем пожелать Рамиресу только удачи в украинской команде», — сказал Яровинский.
Также в ответ на заявление Бурбаша пресс-служба казанского клуба опубликовала шутливый пост в Тwitter.
Когда отжимаешь у игрока половину зарплаты https://t.co/LAfnqElK3L pic.twitter.com/suyqK9pz2s— «Рубин» Казань (@fcrk) July 20, 2021
Рамирес — лучший бомбардир прошедшего чемпионата Словакии. Выступая за «ДАК 1904», он сыграл за сезон 30 матчей, в которых забил 16 голов.
Ранее сообщалось, что «Рубин» готов выкупить эквадорца за 3 миллиона евро.СпортФутбол
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