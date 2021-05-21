СМИ: «Рубин» намерен подписать нападающего из чемпионата Словакии

Нападающий словацкого клуба «ДАК 1904» Эрик Рамирес в ближайшее время может подписать контракт с казанским «Рубином». Об этом сообщает портал Sport24.

По данным источника, трансфер 22-летнего футболиста из Венесуэлы уже согласован между клубами. Переход может стоить «Рубину» около 3 миллионов евро.

Рамирес — лучший бомбардир текущего чемпионата Словакии. Выступая за «ДАК 1904», он сыграл за сезон 30 матчей, в которых забил 16 голов. За тур до окончания чемпионата Рамирес на один мяч опережает поляка Давида Курминовски из «Жилины».

При этом венесуэлец не забивает на протяжении трех последних матчей команды. В последний раз он поразил ворота соперника 24 апреля, принеся «ДАКу» победу над «ВиОном».

Напомним, ранее отец Хвичи Кварацхелии заявил, что его сын точно покинет «Рубин» в нынешнее трансферное окно.