В Минприроды исключают риск дефицита товаров из-за «мусорной» реформы

Фото: Максим Платонов

Минприроды России отвергло опасения относительно возможного дефицита товаров из-за введения новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП). Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Минприроды России призывает не пугать россиян пустыми полками. Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже более 4 лет действует ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки.

Ранее сообщалось, что проект Минприроды об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки может привести к сокращению ассортимента товаров в магазинах и у онлайн-продавцов.



Ретейлеры выражали несогласие с запретом о реализации товаров, которые не входят в специальный реестр системы учета отходов.

Применение этого запрета «может привести к пустым полкам в объектах торговли и сокращению/обнулению выбора в ассортименте интернет-магазинов», говорилось в обращении руководителей АКОРТ и АКИТ к Минприроды.

Алексей Нечаев