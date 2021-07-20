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Пресс-секретарь президента России прокомментировал информацию о стройке в Ново-Огарево

14:26, 20.07.2021
Пресс-секретарь президента России прокомментировал информацию о стройке в Ново-Огарево
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о стройке вблизи резиденции главы государства в Ново-Огарево.

«Я не располагаю информацией про какие-то стройки. В Ново-Огарево нет никаких строек. Это резиденция главы государства, там нет никаких строек», — цитирует его ТАСС.

Также Песков отметил, что ресурс, где был размещен соответствующий материал, запрещен в РФ. В Кремле его не читают, дополнил он.

Ранее в СМИ сообщалось, что рядом с резиденцией Путина ведется масштабное строительство стоимостью 20—50 млрд рублей. На земельном участке площадью 10,7 гектара уже возведены несколько зданий.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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