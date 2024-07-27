В двух аэропортах Татарстана ввели временные ограничения на полеты
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты.
— 27 июля с 09.30 мск Международный аэропорт «Казань» имени Тукая временно закрыт на прием и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением (до особого распоряжения), — сообщает пресс-служба аэропорта Казани.
Направляющиеся в аэропорт Казани рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск.
В прошлый раз ограничения на работу аэропорта Казани вводились 10 июня. В тот день воздушная гавань города не принимала рейсы в течение нескольких часов.
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