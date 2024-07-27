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В двух аэропортах Татарстана ввели временные ограничения на полеты

10:36, 27.07.2024
В двух аэропортах Татарстана ввели временные ограничения на полеты
Фото: Максим Платонов

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты.

— 27 июля с 09.30 мск Международный аэропорт «Казань» имени Тукая временно закрыт на прием и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением (до особого распоряжения), — сообщает пресс-служба аэропорта Казани.

Направляющиеся в аэропорт Казани рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск.

В прошлый раз ограничения на работу аэропорта Казани вводились 10 июня. В тот день воздушная гавань города не принимала рейсы в течение нескольких часов.

Олег Исаков

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