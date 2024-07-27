В Казани за сутки задержали семь пьяных водителей
За прошедшие сутки в Казани произошло 157 ДТП, шесть из которых привели к пострадавшим. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
Семь водителей были задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а два водителя — за отсутствие водительских прав.
Кроме того, три человека были доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.
Стоит подчеркнуть, что более половины опрошенных россиян рассказали, что в их регионах снизилась культура вождения — 68% респондентов считают, что водители стали более агрессивными, а 57% заметили, что автовладельцы стали больше отвлекаться на телефон.
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