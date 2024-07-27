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Происшествия

В Казани за сутки задержали семь пьяных водителей

08:43, 27.07.2024
В Казани за сутки задержали семь пьяных водителей
Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Казани произошло 157 ДТП, шесть из которых привели к пострадавшим. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Семь водителей были задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а два водителя — за отсутствие водительских прав.

Кроме того, три человека были доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Стоит подчеркнуть, что более половины опрошенных россиян рассказали, что в их регионах снизилась культура вождения — 68% респондентов считают, что водители стали более агрессивными, а 57% заметили, что автовладельцы стали больше отвлекаться на телефон.

Олег Исаков

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ПроисшествияАвтоОбщество Татарстан

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