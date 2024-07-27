В Казани ожидается облачная погода без осадков и до +23 градусов

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Сегодня в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем в западных районах небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем составит от +20 до +25 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер северо-западный 7—12 м/с с порывами до 18 м/с.

В Казани осадков не ожидается. Ветер северо-западный с порывами до 18 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +21 до +23 градусов.