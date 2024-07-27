За последние сутки в 20 регионах России потушили 28 лесных пожаров

Фото: Динар Фатыхов

За последние сутки в 20 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 28 лесных пожаров. Однако еще 200 возгораний продолжают действовать на территории 13 регионов страны.

В тушении пожаров принимают участие 4 209 человек, задействовано 468 единиц техники и 36 воздушных судов. Кроме того, проводится авиационный мониторинг обстановки — в воздухе находится 91 воздушное судно.

Особый противопожарный режим действует в 60 субъектах России. предоставлено Федеральным агентством лесного хозяйства

Для стабилизации ситуации в Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия) направлены дополнительные силы: 979 работников Федеральной Авиалесоохраны и спецучреждений по охране лесов регионов.

Олег Исаков