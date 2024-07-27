В Татарстане с 2025 года ограничат продажу алкоголя в магазинах многоквартирных домов

Фото: Динар Фатыхов

С 1 марта 2025 года в Татарстане начнут действовать ограничения по розничной продаже алкогольной продукции в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. Соответствующий закон подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Согласно документу, на территории республики будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции с 22.00 до 10.00 при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.

Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи будет разрешена только в таких заведениях общепита, как рестораны, бары, кафе и буфеты.

Важно отметить, что это решение принято на уровне региона, а не всей страны. Тем временем, депутат Госдумы Султан Хамзаев ведет работу над запретом работы алкомаркетов в России по выходным.

Олег Исаков