МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр
Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил измененный девиз Олимпийских Игр. Решение приняли единогласно на сессии в Токио.
Теперь девиз Игр звучит как «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни: Citius, altius, fortius — communis). Ранее Игры проходили под девизом «Быстрее, выше, сильнее!»
Глава МОК Томас Бах, в апреле выдвинувший идею об изменении девиза соревнований, отметил, что утверждение нового девиза — «это эпохальное событие», сообщают «Изестия».
Прежний девиз решением первого Олимпийского конгресса был утвержден в 1894 году.
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