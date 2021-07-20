Татарстан попал в тройку регионов с наибольшим приростом числа потребкредитов в I полугодии 2021 года

В первом полугодии 2021 года в Татарстане было выдано 266,9 тысячи потребительских кредитов — это один из самых больших показателей среди регионов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



Так, Татарстан оказался на четвертом месте в рейтинге среди наибольшего числа выданных потребкредитов в первом полугодии, уступив Москве (409,0 тыс. ед.), Московской области (354,5 тыс. ед.) и Краснодарскому краю (294,0 тыс. ед.). В то же время Татарстан обогнал Башкирию, чей показатель составил 266,5 тыс. ед. На шестом месте Санкт-Петербург с показателем в 252,0 тыс. ед.

Татарстан продемонстрировал также сильную динамику роста количества выданных потребкредитов (+26,5%). По этому показателю республика заняла третье место. Вперед выбились Москва (+30,1%) и Санкт-Петербург (+28,7%). На четвертом месте Московская область (+25,8%).

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В июне средний чек потребительского кредита в Татарстане вырос на 11% до 287 730 рублей. Это одна из самых серьезных динамик среди 30 регионов-лидеров по объемам кредитов этого типа.

Напомним, Банк России с 1 июля ужесточил регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, вернув их уровень к значениям до пандемии.



Маргарита Головатенко