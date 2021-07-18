В Татарстане в июне средний чек потребкредита вырос на 11%

В июне средний чек потребительского кредита в Татарстане вырос на 11%, до 287 730 рублей. Это одна из самых серьезных динамик среди 30 регионов-лидеров по объемам кредитов этого типа.

В Самарской области средний размер потребкредита увеличился по сравнению с маем на 14,4%, в Ленинградской — на 13,9%. В Санкт-Петербурге он вырос на 11,6%, в Ханты-Мансийский АО на 10,9%). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Всего по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в июне 2021 года средний чек кредитов на покупку потребительских товаров достиг рекордных 303,3 тыс. рублей. По сравнению с маем это показатель вырос на 7,2%, по отношению к июню 2020 рост составил 41,8%.

Самый большой средний размер выданных потребкредитов в России в июне зарегистрирован в Москве — 580,2 тыс. рублей, Ямало-Ненецком АО — 533,3 тысяч, Подмосковье — 465,5 тысяч рублей, Санкт-Петербурге- 458,2 тыс. рублей и Ханты-Мансийском АО — 446 тыс. рублей.

Напомним, Банк России с 1 июля ужесточил регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, вернув их уровень к значениям до пандемии.



Татьяна Демина