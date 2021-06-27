Банк России ужесточит регулирование выдачи потребкредитов с 1 июля

Банк России ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов с 1 июля, вернув их уровень к значениям до пандемии.



Повышение надбавок к коэффициентам риска по таким ссудам необходимо, поскольку темпы роста этого сегмента ускоряются, и увеличивается долговая нагрузка россиян, пояснили в ЦБ. Только по итогам первого квартала она выросла с 11,7% до 11,9%, обновив тем самым исторический максимум.

Финансовые организации в связи с ужесточением регулирования выдачи потребкредитов должны реже выдавать средства закредитованным заемщикам — это позволит обеспечить устойчивость банков.

Фото: Анна Сейтумерова

Долговая нагрузка россиян по состоянию на 1 апреля 2021 года достигла 11,9% располагаемых доходов населения. В начале года этот показатель составлял 11,7%. В основном долговая нагрузка увеличивались за счет необеспеченных потребительских кредитов. В январе — марте этого года рост задолженности по необеспеченным потребкредитам составил более 15% в годовом выражении.

Маргарита Головатенко