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Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

10:54, 20.07.2021
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Фото: realnoevremya.ru

Президент Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин в своем обращении отметил, что праздник обращает верующих к истокам и ценностям ислама и призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим.

«Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа», — сказано в обращении.

Фото: realnoevremya.ru

С поздравлением к мусульманам обратился и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Он отметил, что Курбан-байрам для мусульман — исключительное событие, «определение себя, определение своей души, своей жизни, вообще своей судьбы Всевышнему».

Маргарита Головатенко
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