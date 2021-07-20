Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Путин в своем обращении отметил, что праздник обращает верующих к истокам и ценностям ислама и призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим.

«Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа», — сказано в обращении.

Фото: realnoevremya.ru

С поздравлением к мусульманам обратился и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Он отметил, что Курбан-байрам для мусульман — исключительное событие, «определение себя, определение своей души, своей жизни, вообще своей судьбы Всевышнему».

Маргарита Головатенко