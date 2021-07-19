В городах-миллионниках России намерены запустить сети 5G на отечественном оборудовании

Фото: Максим Платонов (архив)

В городах-миллионниках России планируется внедрить сети 5G на отечественном оборудовании. Сделать это могут через 3 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

На сегодняшний день правительство страны разработало и утвердило 11 отраслевых стратегий цифровой трансформации, добавил он.

Напомним, в июне в казанском метро запустили тестовую зону 5G. Сеть пятого поколения доступна на всех станциях подземки для пассажиров, имеющих гаджеты с ее поддержкой.

Татьяна Демина