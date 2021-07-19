Правительство России определило 42 новые инициативы по реализации национальных целей развития

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство определило 42 новые инициативы по реализации национальных целей развития России. Об этом сегодня сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на Совете при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

На финансирование их реализации потребуется 4,6 трлн рублей на ближайшие 3,5 года. 736 миллиардов из них должны выделить из средств бюджета и Фонда национального благосостояния.

Идеи проработаны в Координационном центре Кабмина. Если их одобрит глава государства Владимир Путин, они войдут в единый план достижения национальных целей.

Путин сегодня отметил, что национальные цели развития России реализовывались последовательно, несмотря на трудности пандемии коронавируса. Сроки реализации пилотных проектов с использованием инфраструктурных кредитов переносить не намерены.



Татьяна Демина