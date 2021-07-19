Путин заявил, что власти должны добиваться ощутимых изменений, исполняя нацпроекты
Президент России Владимир Путин заявил, что все уровни власти должны добиваться ощутимых изменений, реализовывая национальные проекты, пишет ТАСС.
Национальные цели развития страны реализовывались последовательно, несмотря на трудности пандемии коронавируса, обратил внимание глава государства. Путин добавил, что сроки реализации пилотных проектов с использованием инфраструктурных кредитов переносить не намерены.
«Конечно, последствия и вызовы пандемии потребовали определенной корректировки некоторых планов, но это не означает пересмотра стратегии», — заявил президент.
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