Путин сообщил, что показатели строительства жилья приблизились к лучшим за современную историю России

Фото: Максим Платонов (архив)

Россия вплотную подошла к достижению лучшего показателя по строительству нового жилья за современную историю страны, заявил глава государства Владимир Путин. По его словам, работа в этой области идет опережающими темпами.

Несмотря на это, президент поручил правительству России последовательно наращивать уже существующие темпы в строительстве, пишет ТАСС. К концу 2021 года в стране планируется построить и сдать более 85 млн кв. метров жилья.

Напомним, в июне Путин уже говорил о том, что Россия может выйти на рекордный объем ввода жилья уже в этом году. В январе — марте в стране запустили новые проекты по строительству почти 15 млн кв. метров жилья, что на 70—80% больше объемов аналогичного периода прошлого года.



Татьяна Демина