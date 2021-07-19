В Татарстане открыли исламский центр «Бердэмлек»
В селе Высокая Гора открыли исламский центр «Бердэмлек». Там будут организованы образовательные курсы для детей дошкольного и школьного возраста, а также повышения квалификации для местных имамов. Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.
В пяти классах одновременно могут заниматься до 60 детей. Также в исламском центре есть столовая, две комнаты отдыха и конференц-зал. Строительство было начато в 2015 году.
«Центр «Бердэмлек» будет способствовать сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, татарского языка и исламской культуры. Отрадно, что большое внимание уделяется вопросам образования», — сказал президент РТ Рустам Минниханов.
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