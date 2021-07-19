В поезде ФПК между Москвой и Казанью появился тестовый вагон-бистро

В четырех поездах «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочернее общество ОАО «РЖД») появились тестовые вагоны-бистро. Сейчас они включены в составы между Москвой и Казанью, Адлером, Волгоградом и Воронежем.



На тестовом этапе концепции организации общественного питания задействованы поезда №23/24 сообщением Казань — Москва, №103/104 сообщением Москва — Адлер, №1/2 сообщением Волгоград — Москва и №25/26 Москва — Воронеж.

Блюда из нового меню приготовлены на фабрике-кухне с применением новейших технологий термообработки и хранения, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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Меню включает в себя супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, напитки и десерты. Есть вегетарианские и детские блюда. Пассажиры могут попробовать и оценить услуги по ассортименту и качеству блюд, работе персонала, соответствие цены и качества.

Маргарита Головатенко